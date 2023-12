Informe pone en duda la viabilidad de las empresas de las Fuerzas Armadas

“El quinquenio 2016-2020 se ha visto afectado por varios factores que influyeron en resultados individuales diversos, no pudiendo asegurar una evolución sostenible de las empresas y unidades productivas, generando cuestionamientos sobre su viabilidad”, se resume en el estado de la situación actual de la corporación.

Se trata de la Fábrica Boliviana de Municiones (FBM); Empresa Nacional Automotriz (Enauto); Unidad de Producción Agrícola Bermejo (UPAB); Unidad de Explotación de Recursos Hídricos (UERH); Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo (Ugc23m); Unidad Ejecutora de Proyectos de Infraestructura e Ingeniería (Uepii); Unidad Productiva Cofadena-Maquinaria (UPCM); Unidad Productiva Minera (UPM); Unidad Productiva Cofadena-Hormigones (UPCH); Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios S.A.M (Maxam-Fanexa SAM); y Química Básica Boliviana S.A.M. (Quimbabol $.A.M.)

En cuanto a la Fábrica Boliviana de Munición (FBM), salvo 2017, los resultados han sido todos negativos. “Al igual que en el periodo 2011-2015, esta empresa muestra un comportamiento totalmente deficitario, situación que obliga a una consideración sobre su viabilidad en cuanto a condiciones de mercado, alianzas estratégicas, mercados potenciales, competencia existente y compromiso gubernamental para asegurar o no su funcionamiento”, indica el texto.

Para la Empresa Nacional Automotriz (Enauto), el periodo analizado no ha sido de buenos resultados. Los años 2016, 2017 y 2020 presentaron déficit.

“Problemas de mercado, la no competitividad en costos y la poca claridad del enfoque y razón de ser de la empresa condicionan fuertemente la viabilidad de la misma y su existencia a futuro. Será importante que Cofadena analice profundamente la continuidad o no de la empresa”, sigue en la misma línea el diagnóstico.