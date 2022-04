Inhabilitados a Defensor del Pueblo impugnarán la decisión de la comisión que los vetó

Escucha esta nota aquí

Malestar entre quienes aspiraban a ser Defensor o Defensora del Pueblo. Las inhabilitaciones que fueron anunciadas por la comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa provocaron la protesta de varios de los candidatos que presentaron sus documentos, quienes ya anunciaron que impugnarán su separación de esta convocatoria.





“Yo he presentado un folder con los 18 requisitos incluyendo mi hoja de vida en un CD y en PDF; en otro folder los respaldos de los estudios y el trabajo que desempeñé incluyendo los certificados de trabajo de cuando fui tres años defensor del pueblo en mi departamento; entonces, claro que voy a impugnar mi inhabilitación”, dijo el abogado, Jorge Paz Yabeta, quien fue separado por incumplir el requisito número 12, que se refiere a certificar su carrera sobre defensa de derechos humanos.





La comisión Mixta de Constitución determinó separar a 126 candidatos de 198 que se presentaron a la convocatoria. Este lunes empezó el periodo de impugnaciones contra los habilitados y de los inhabilitados que consideren injusta la medida de los parlamentarios.





El internacionalista Francisco Solares también hizo conocer su decisión de impugnar su inhabilitación porque considera que mismo fue por un tema de forma y no por un requisito de fondo. “El proceso de selección ya de entrada carece de legitimidad, no se puede ser considerar válido, las impugnaciones a mi persona son subjetivas. Hay personas que siguen en carrera y no es solo el caso de la señora Nadia Cruz, hay otra gente que trabajó para el Gobierno”, dijo Solares.





No menos contundente fue el representante del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, quien presentó la impugnación a la comisión Mixta de Constitución y calificó como una mentira de la comisión que dijo que su hoja de vida no estaba firmada. “Aquí yo les muestro la firma correspondiente del formulario que he llenado donde se detalla mi hoja de vida”, mostró Morales a los medios de comunicación.





Más adelante dijo que está en posibilidades de acudir a la justicia con un amparo constitucional que restituya sus derechos, porque él considera que se vulneraron sus derechos cuando fue separado de las listas de candidatos a Defensor.





El exjuez Ricardo Maldonado, quien también postulaba y fue inhabilitado, recordó que, en su condición de autoridad judicial, fue juez Quinto de Instrucción en lo Penal, recibió muchas amenazas por los fallos que emitió y también las partes que perdían los procesos le iniciaron demandas.





Esas demandas fueron abandonadas o se rechazaron y no existe ninguna imputación en su contra, relató la ex autoridad y por eso considera que los legisladores deben rehabilitarlo en las listas de candidatos. Las impugnaciones pueden ser presentadas hasta el jueves.





Este lunes, la bancada de Comunidad Ciudadana presentó la impugnación en contra de la actual defensora interina, Nadia Cruz. El jefe de bancada de este partido, Carlos Alarcón, dijo que la Ley del Defensor y la propia Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe una repostulación y que no reconoce si es interina o titular.

