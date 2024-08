Inician debate de dos créditos en Diputados y CC denuncia manipulación del voto electrónico

Dos créditos por un total de $us 218,5 millones empezó a ser considerado en la Cámara de Diputados y poco antes de iniciarse el debate, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) denunció la manipulación del voto electrónico desde la jefatura de bancada del MAS ala arcista, lo que provocó la suspensión de esa forma de voto, al menos en esta sesión.

Fue la diputada Lisa Claros quien denunció que existía una intención de manipular el voto electrónico, porque no existe fiscalización desde el propio hemiciclo. Poco después de esa denuncia su correligionaria Luisa Nayar ingresó al recinto donde se realiza el control del voto electrónico y sorprendió en su interior al jefe de bancada del arcismo, Jerges Mercado.

“Hemos proporcionado el material para que evidencien el comportamiento de este individuo , para que la población vea qué clase de parlamentarios tiene el Movimiento al Socialismo, no solamente han pretendido manipular esta votación”, denunció Nayar.

Horas más tarde, el diputado Mercado quien ejerce el cargo de jefe de bancada del evismo convocó a los medios de comunicación para desmentir la denuncia de las dos diputadas y dijo que él se encontraba en la sala de control de procedimiento legislativo y no en la sala técnica que verifica el voto electrónico.

“El centro de cómputo es en el piso 20 y yo me encontraba en el piso 17; además es bueno que conozcan cómo funciona, este centro es un sistema cerrado, no se puede maniobrar, es transparente. Cuando se aplica el voto electrónico es como en el cacho lo que se ve se canta”, graficó Mercado.

Los créditos que deben aprobarse

La bancada opositora expresó una y otra vez que no aprobará los dos créditos que puso en agenda el arcismo y que pretende aprobar la noche de este miércoles. Sin embargo, la presencia de diputados en el hemiciclo también conspira contra el deseo del arcismo, porque los opositores pidieron comprobación del quórum reglamentario.

El primer crédito que pretende aprobar el arcismo es el préstamo 9695-BO para el “Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial”, del BID por $us 118.500.000. El segundo crédito es el préstamo BOL38/2024 del “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo - FASE II”, del Fonplata, por $us 100.000.000 lo que hace el total de $us 218 millones de nuevos préstamos.