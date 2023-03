Inician debate de elección judicial; evistas se oponen

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa pondrá hoy a consideración el proyecto de resolución que aprueba el Reglamento de preselección de candidatos y candidatas a los altos cargos del Órgano Judicial. Desde la oposición, observaron que la propuesta tiene la misma fórmula de selección que se aplicó en 2011 y 2017. Mientras el bloque evista advirtió que no garantizan los dos tercios para su aprobación ya que el proyecto no habría sido divulgado.

En total, el país debe elegir a 52 altas autoridades y no se permite la figura de la reelección en el mismo cargo, pero se han dado casos en los que magistrados se han repostulado, pero para otros puestos jerárquicos en la misma estructura judicial.

Hoy a las 14:00 la Comisión a cargo debatirá los detalles. Ante el conocimiento de esta convocatoria, el bloque evista dijo que no tiene conocimiento del contenido del reglamento ya que no se habría divulgado ni consensuado con sus miembros.

“En este momento yo no tengo conocimiento cuál es la propuesta o reglamento que van a presentar, la bancada no nos ha hecho conocer. Más allá de lo que ellos puedan presentar nos vamos a enmarcar en lo que dice la Constitución. No decimos que van a ser garantizados los dos tercios, va a ser evaluada y debatida la convocatoria”, manifestó el diputado Freddy López.