Inician proceso a Jerjes Justiniano y su padre dice que, por salud, dejó el país a principios de mes

“Mi hijo se fue el 1 o 2 de febrero y la notificación ha salido ayer , qué quiere decir entonces, que mi hijo no sabía absolutamente nada; mi hijo se fue al exterior por razones de salud. Mi hijo sufrió un infarto en junio o julio del pasado año y lo operaron de emergencia”, explicó Justiniano Talavera a través de un contacto telefónico.

“Mi hijo no se ha ido (escapando), por favor; yo le aconsejé, hablando con mi hijo, que no se venga. Cómo va a confiar en una justicia que está podrida, corrupta, servil y totalmente capturada por el poder político. El poder político está utilizando la justicia como medio represivo para perseguir a opositores, no persigue a delincuentes”, cuestionó quien fuera diputado por el PS-1 y luego embajador de Evo Morales en Brasil en 2012.