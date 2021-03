Instituciones de Beni dan 48 horas para liberar a Jeanine Áñez y sus exministros

Escucha esta nota aquí

Tras anunciar la conformación de un Consejo de la Institucionalidad Trinitaria y Beniana, Poncio Mejía, vicepresidente cívico Beni, transmitió al Gobierno de Luis Arce un plazo de 48 horas para liberar a la ex presidenta interina Jeanine Áñez, en medio de gritos de "Arce, cuidado, el pueblo está emputado".

Dijo que es importante que el Gobierno sepa que Jeanine Áñez y sus exministros no están solos, que Beni y Bolivia se han unido en torno a esta injusticia que están cometiendo con ellos. "El movimiento cívico nacional no va a permitir el uso y abuso de la justicia para encarcelar hermanos benianos y bolivianos. Dejamos claramente establecida la posición, damos 48 horas de plazo al Gobierno que quiere judicializar la política e instrumentalizar el apremio con la Justicia y la Policía bajo su mando", advirtió, en medio de gritos de "libertad" para la exmandataria de transición.

Priscila Dantes Escalante, diputada de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), también presente en la protesta que recorrió las calles de Trinidad, dijo que desde el rol de legisladores lucharán para que se respeten todos los derechos constitucionales de los ciudadanos y se cumpla con el debido proceso.

"La bancada de CC, con sus senadores y diputados, mañana (lunes 15) estará presentando una demanda ante la Fiscalía, por el abuso que ha cometido el fiscal, por la forma en que se hizo el secuestro, porque no es una aprehensión, no se cumplió con el debido proceso", criticó.​

Por su parte, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) en Beni, Bernardo Suárez, informó que se envió un documento al presidente del Estado, para recordarle que en un programa de TV reconoció que la transición no fue golpe de Estado, sino una sucesión constitucional a favor de Jeanine Áñez.

"Se está elaborando un documento en el Comité Cívico, se anuncia que no se permitirá que alguna persona más vaya presa. Ya está bueno de abusos, nos han humillado como pueblo beniano, y tomaron el pueblo más débil porque saben que no estamos organizados. ¿Por qué no lo hicieron con Santa Cruz?", cuestionó.

Rurrenabaque

En horas de mañana, alrededor de 200 pobladores de Rurrenabaque marcharon para protestar por el accionar de la policía en contra de Carmen Negrete, la madre del exministro Yerko Núñez, que tiene orden de aprehensión por los hechos ocurridos en 2019.

Gabriela Tudela, nieta de Negrete, explicó que los policías actuaron con mucha agresividad en contra de una persona de 77 años, que vive sola en su casa. “En primera instancia la atropellaron, entraron a su casa como 20 policías sin enseñar un orden de allanamiento. Revisaron todos los cuartos y otras dependencias del inmueble. Al día siguiente (sábado) fueron 12 policías armados y nos amedrentaron amenazando con llevarse a mi abuelita para que declare, sin tomar en cuenta que los delitos son personales y que Yerko no tiene ningún fallo en su contra”, indicó Tudela. Se suma a las voces Ante los hechos suscitados en Beni, con la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, el ganador de las elecciones por la Gobernación de ese departamento, Alejandro Unzueta, a través de un comunicado, exhortó a respetar las libertades individuales y los derechos constitucionales, "quienes deben ser juzgados en libertad y mediante el debido proceso, a través de un juicio de responsabilidades".

