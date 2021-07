Integrante de la Resistencia Juvenil Cochala denuncia agresiones e intento de secuestro

Escucha esta nota aquí

La integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Milena Soto, denunció mediante un video el intento de secuestro y las agresiones físicas recibidas la noche de este lunes. A través de un video grabado antes de sentar la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) muestra las secuelas de la agresión y relata el incidente entre lágrimas.

"Las autoridades nos dicen que nosotros somos delincuentes; señor ministro vaya y agarre a ese delincuente que me ha intentado secuestrar", dice la integrante de RJC mientras indica que desconfía de la justicia puesto que un viceministro se refiere a esta organización como "delincuentes".



Tras el examen físico del IDIF, Soto recibió 5 días de impedimento por las heridas en piernas, manos y cabeza que presenta.

Soto narra el intento de secuestro e identifica un vehículo Noah plomo, viejo, como el motorizado en el que los agresores le querían meter "a patadas" mientras era insultada. "Me he defendido como he podido", continúa su relato al tiempo que aclara que no se trataba de un intento de robo, pues "no me han robado, me han querido secuestrar".





Algunas de las heridas sufridas por Milena Soto durante la agresión e intento de secuestro







Los motivos del posible secuestro no están claros en el relato del video. "Yo no he ido a Sucre. No he hecho nada malo", dice Soto ante una posible acusación que la sindica con esa ciudad. Además, indica que "han borrado mis datos para meterme en la cárcel", anticipando el manejo discrecional de la justicia. Recuerda las expresiones de una autoridad de Gobierno que califica a la RJC como delincuentes y sentencia que "no vamos a tener justicia de ninguna clase". Pide al Ministro de Gobierno que realice una adecuada investigación, pero desconfía de su labor. "Va a echar la culpa a todos menos a los delincuentes reales", complementa.



