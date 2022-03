Interculturales expulsan a Angélica Ponce y ella ratifica que Evo es “machista” y que busca dividir al movimiento femenino del MAS

Escucha esta nota aquí

Angélica Ponce criticó a Evo Morales y denunció que el expresidente incita a la división en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Luego de revelarse fue expulsada de su organización, la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, por una facción de la regional de Cochabamba de esa entidad. Ponce insiste en que el líder del oficialismo es una persona machista y que busca la división de las mujeres que apoyan la gestión de Luis Arce.

“Hay una situación crítica dentro del MAS. Muchos departamentos, hasta hoy tenemos siete departamentos, han pedido el congreso nacional (para ver la situación) del hermano Evo Morales. Su cargo ya ha fenecido, ya que cada dos años se debe renovar en congreso y también la directiva. Sería importante que se ponga de candidato y pida el voto”, afirmó Ponce en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio.

En medio de esta polémica, ayer un grupo de mujeres se presentó ante los medios de comunicación como líderes de la Confederación de Mujeres Interculturales a la cabeza de Amalia Yanarico, quien se mostró como la ejecutiva de las interculturales.

En parte del pronunciamiento de este grupo condena "los comentarios repudiables hacia nuestro líder indiscutible Evo Morales Ayma" que expresó Ponce.

“Decir las cosas de frente había sido pecado. Ayer un grupo de mujeres tomaron la palabra y esas mujeres fueron candidatas de Comunidad Ciudadana y también de Demócratas. Eso preocupa porque el hermano Evo se pone en torno a mujeres que le han traicionado y a las mujeres que hemos luchado nos pone a un lado”, afirmó Ponce.

Ponce es crítica al liderazgo de Evo Morales a quien acusa de someter a una dictadura sindical al MAS y de ser una persona machista.

La directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra acusó al expresidente de cometer acoso político al interior del masismo y anular la participación femenina en el partido oficialista. Además, cuestionó la falta de renovación en la dirección nacional del partido gobernante.

“Vemos a un compañero (Evo Morales) muy egoísta, no quiere que los dirigentes nuevos surjan. Eso me parece mal porque debe alternancia de las mujeres, en vez de dividir a las mujeres debería apoyar. Nosotros somos fundadoras del instrumento político, más que las bartolinas (…) ¿Qué podemos esperar de un compañero que no tiene familia? Llegando de Argentina yo esperaba que nos dé gracias por la lucha que realizamos, esperábamos unas gracias, pero llegando me dijo ‘tú deberías estar en la cocina’. Eso dolió y es una expresión de un machista”, cuestionó Ponce.