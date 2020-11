Internan de emergencia a dirigente minero Orlando Gutiérrez

Escucha esta nota aquí

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez, fue internado de emergencia la mañana de este jueves en la clínica Cemes de la ciudad de La Paz.

La familia ni la propia clínica privada ha dado un informe oficial de su estado de salud. A través de contactos que lograron visitarlo se pudo conocer que el dirigente, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), presenta un golpe en la parte parietal izquierda de la cabeza y se guarda el informe del médico.

EL DEBER se constituyó a la clínica y lo único que informaron es que Gutiérrez estaba inconsciente. La esposa no dio otros detalles. Varias personas se aglomeraron en puertas del centro hospitalario, querían conocer el estado de salud del minero.

Un médico de guardia que dijo apellidarse Cortez, alcanzó a informar que el paciente se encuentra estable y hablando normalmente.

La redes ya condenaron

Mientras tanto, en las redes sociales, algunos se manifestaron apuntando a un atentado contra el dirigente, con la intención de azuzar a la población.

Aunque señalan que “la información está en proceso”, aseguran que Gutiérrez habría sido atacado por “denominados pititas”, pero no presentan evidencia de aquello. La esposa no ha querido apuntar a ninguna de las conjeturas por el momento. Hasta las 19:00 de este jueves, no había un informe oficial.