Interpol rechazó por segunda vez activar la búsqueda de Murillo y López

Interpol rechazó por segunda vez la activación del sello azul para iniciar la búsqueda de los exministros Arturo Murillo y Fernando López, quedando esa instancia “cerrada”, a criterio de su representante en el país, Pablo García.

“En este caso, este canal de Interpol queda completamente cerrado y serán nuestras autoridades quienes van a ver alguna otra forma de llevar adelante este asunto”, dijo el funcionario a medios locales.

En diciembre pasado se conoció formalmente la primera negativa, por considerar que los procesos judiciales que afrontan ambos excolaboradores de Jeanine Áñez son “políticos”.

“Nos volvieron a mandar una nueva nota (de Interpol Francia) indicándonos que no ofrecen ninguna explicación, que no aceptarían (la búsqueda) y que, por favor, no intentemos nuevamente porque responderían lo mismo cuantas veces hagamos la solicitud”, explicó García sobre la comunicación recibida.

La información que se tiene es que ambas exautoridades se encuentran en Estados Unidos, tras salir del país horas antes de la posesión del presidente Luis Arce. Son procesados por la compra de agentes químicos con presunto sobreprecio.