Inundaciones: se investiga a la actividad minera y al Gobierno Municipal de Tipuani por un movimiento de tierra

Pese a que no es la primera vez que sucede esto en esta zona del norte de La Paz, lo que pone en evidencia que se arrastra algunos problemas estructurales, la autoridad apuntó como una posible causa de la desgracia de días pasados a la actividad minera que se desarrolla en la zona.

"Se tiene que pensar nomás en mover todo ese sector a un lugar mucho más seguro, estamos hablando de zonas más altas. Lamentablemente no hay tierra disponible inmediata que las personas damnificadas puedan contar con el derecho propietario. Seguramente esto va a ser un trámite un poco largo, porque el Gobierno Municipal va a tener que buscar terreno con una dotación individual de manera que tengan el derecho propietario para que se pueda iniciar la construcción de las viviendas, porque uno de los requisitos de reconstrucción de las viviendas es justamente tener el derecho propietario saneado de manera que esa vivienda sea legal, porque no podemos construir un terreno donde el beneficiario no sea propietario, salvo que sean tierras comunitarias", detalló Calvimontes.