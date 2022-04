Invalidan pruebas de Pumari y amplían su detención preventiva por tres meses

Escucha esta nota aquí

Los certificados de nacimiento de sus hijos, el certificado de la junta de vecinos del barrio donde vive o la matrícula universitaria que presentó para pedir la cesación a la detención preventiva fueron insuficientes para el cese de detención preventiva de Marco Pumari. La Fiscalía de Potosí minimizó esas pruebas y pidió ampliar la detención preventiva del ex cívico potosino por un lapso de seis meses. Sin embargo, el juez les concedió tres meses de ampliación de la medida.





“Ustedes señores fiscales, al decir que (las pruebas) son solamente ‘simples papelitos’; los certificados de nacimiento de mis hijos, desconociéndome como padre y desconociendo a mis hijos. Yo se los dije, no sé cuál es la saña excesiva en contra de mi persona. Yo no he violado a nadie, no he matado a nadie, no he robado a nadie”, dijo Marco Pumari en su defensa material.





En diciembre de 2021, la Policía -en un operativo que llevó a la movilización de 3.000 efectivos en Potosí- aprehendió al ex dirigente cívico acusándolo de la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) en 2019. Fue llevado al penal de Uncía y luego a Llallagua para realizar la audiencia cautelar; desde entonces guarda detención preventiva y este miércoles pidió la cesación a esa medida.





Sin embargo, el juez Séptimo de Instrucción en lo Penal negó ese pedido y, por el contrario, amplió la detención por tres meses más, aunque los fiscales habían solicitado otros seis meses de reclusión porque supuestamente “falta realizar más actos investigativos”.





Según el relato de los asistentes, la defensa presentó los certificados de nacimiento de los hijos de Pumari; también un certificado de la junta de vecinos de donde vive la madre del ex dirigente y la matrícula de la Universidad Tomás Frías para acreditar el arraigo natural que tiene el ex líder cívico y así negar el peligro de fuga.





Sin embargo, los fiscales desacreditaron esas certificaciones por segunda vez, pues en la audiencia de diciembre pusieron como pretexto que esos documentos no eran válidos porque no estaban “actualizados”.





Este miércoles, volvieron a presentar los mismos documentos con fechas actualizadas y la comisión de fiscales solo pudo argumentar que eran “simples papelitos” sin ningún valor legal.





Pumari, en su defensa material dijo que el Ministerio Público desconoce la institucionalidad del Estado al calificar de ‘papelitos’ a esos documentos legales. Al abandonar la sesión, el exdirigente dijo que ya no callará y que de ahora en adelante empezará una lucha desde su reclusión.

