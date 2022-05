Investigador dice que costosa maquinaria chilena se encuentra en ‘México chico’, población donde no entra ni la Policía

Escucha esta nota aquí

Hugo Bustos, investigador del grupo de búsqueda de vehículos robados en Chile, reveló este jueves que costosa maquinaria que fue robada en Antofagasta se encuentra en ‘México chico’, población no identificada del Trópico de Cochabamba, donde se cobra recompensas por la devolución de motorizados.

Sin precisar muchos detalles, el extranjero contó que lograron rastrear equipos de minería que fueron hurtados e ingresados a territorio boliviano. Incluso se contactó con los supuestos vendedores, quienes admitieron que los camiones provienen de ilícitos, y que esperaban dinero para su devolución.

“Se puede dar una localidad, en la que más camiones ‘tolva’ tenemos, dos, de trabajo minero, y maquinaria, y otros camiones robados de una minera en Antofagasta, se encuentran en ‘México chico’, porque los mismos tipos publicaron información de los camiones para la venta”, afirmó este jueves.

Manifestó que, en esa región, donde supuestamente prolifera el narcotráfico y otros ilícitos, no es de fácil acceso, por su “alta peligrosidad”, y explicó que internacionalmente se tiene referencias sobre su existencia.

“Lo que me dice la secretaria es por qué no se puede interceder allá, porque no entran autoridades, la Policía, pregunten cómo es ese sector, yo que soy de afuera tengo la referencia, ahí no se mete la Policía a hacer un procedimiento”, acotó, confirmando que se encuentra en la región cocalera de Cochabamba.

Asimismo, sospecha que altos jefes policiales y militares desplazaron a los denominados “chuteros”, encargándose de internar y comercializar vehículos indocumentados y reveló que tras su denuncia pública recibió llamadas y mensajes de felicitación, incluso de uniformados y autoridades de Gobierno.

“Lo que acá falta es lo que está haciendo actualmente la Policía, un oficial, un general me llamó dando las gracias, diciendo que se logró determinar que se trata de una organización criminal, que no estábamos equivocados. Yo me siento orgulloso de que ellos hayan logrado detectar y seguir la línea investigativa, incluso con mi equipo teníamos sospecha de que no se trataba de vendedores comunes y corrientes”, indicó en entrevista con ‘De Nueve a Doce’ de radio Compañera.

Ante el pedido de formalizar su denuncia en Bolivia, Bustos dijo que los involucrados ya deben estar saliendo del país y que los motorizados seguro fueron cambiados de sitio, para aminorar el escándalo que involucra a agentes de la fuerza del orden.

“No sé si tengo cara de mercenario, la gente que participa de nuestra organización son civiles, son víctimas, una corporación conformada y que tiene la capacidad de operar en otros países. Yo no puedo estar mostrando el trabajo interno que nosotros hacemos, relaciones con consulados”, respondió ante las afirmaciones del diputado del MAS, Héctor Arce, que lo calificó de “mercenario”.