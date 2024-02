Israel Huaytari, su conducción en Diputados es blanco de críticas en el Legislativo

Israel Huaytari Martínez, el norte potosino de 38 años que preside la Cámara de Diputados desde hace 103 días, es blanco de críticas de la oposición y del “evismo” que lo califican como un “títere” y “rehén” del gobierno del presidente Luis Arce. Estos sectores dicen que el legislador no tiene liderazgo para dirigir la instancia parlamentaria. Incluso exigen su renuncia al cargo.

La segunda vicepresidenta de Diputados, Luisa Nayar, de filas de Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que Huaytari “se aplazó” en la conducción de esta instancia camaral “sometida” al Ejecutivo. “El señor Huaytari no es más que un títere del Ejecutivo”, dijo.

El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, dijo que la gestión de Huaytari les deja “un sabor a poco” porque no cumple su rol y “rehúye al debate” . El legislador ve a su colega como un “rehén” del Ejecutivo y sus presiones.

De acuerdo al registro de Diputados en su página de Facebook, en los meses que Huaytari preside esta instancia camaral se realizaron ocho sesiones: tres en noviembre de 2023, dos en diciembre de la misma gestión, una en enero de 2024 y dos en febrero, aunque la última no logró ni aprobar el orden del día y declaró cuarto intermedio sin fecha ni hora, porque la oposición y evistas, que hacen más de dos tercios, se opusieron a tratar los proyectos de ley de créditos antes que los proyectos 073 y 075 para anular la autoprórroga de los magistrados y la suspensión de plazos procesales.

En esas pocas sesiones se vio mucha tensión entre diputados, muchos de ellos, incluso se dirigen al presidente Huaytari con adjetivos calificativos, en protesta porque, según ellos, no respeta el reglamento camaral y busca imponer una agenda que no fue aprobada por ellos.

“Presidente (Huaytari), le voy a pedir a usted que no se haga el payaso. ¡Qué es eso de sacar dos convocatorias! qué trata de hacer con nosotros, ¿burlarse de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados?, seamos serios, usted no trate de manejar de forma irregular la Cámara de Diputados, usted no es el patrón, es el dirimidor de la Cámara de Diputados”, disparó el diputado evista Renán Cabezas en la última sesión del 8 de febrero, cuando también se vio y oyó al diputado Maldonado dar instrucciones a Huaytari.