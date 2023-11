Iván Arias está con arresto domiciliario y denuncia que lo quieren tumbar

La autoridad municipal rechazó la decisión judicial calificándola de un “golpe municipal” y aseguró que continuará trabajando. “Hemos jurado también entrar por la puerta ancha y también vamos a salir por la puerta ancha y no mediante golpes municipales, y no mediante persecución política que quiere desconocer el voto popular”, afirmó la autoridad.

Ayer, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Primero de La Paz ordenó la detención domiciliaria, la restricción de salidas laborales y una fianza de Bs 50.000 para el alcalde paceño, según informó la exsubalcaldesa denunciante. Informó que el burgomaestre no tendrá salidas laborales mientras cumpla el arresto domiciliario.

“El juez en plena valoración (de las pruebas del caso) determinó las medidas cautelares, la detención domiciliaria sin derecho a trabajo. Asimismo, una fianza de Bs 50.000 y las medidas de protección a mi persona. También se determina que el señor Arias no podría ingresar a la subalcaldía, que fue parte de los hechos de violencia”, dijo Chavarría, en una entrevista que concedió a medios estatales. Chavarría fue destituida de su cargo en septiembre de 2021 junto a Sheila Dávalos, exsubalcaldesa del distrito Mallasa, debido a denuncias por presuntos hechos de corrupción que, según dijo, nunca se llegaron a probar.

El diputado Renán Cabezas, de la facción evista del MAS, dijo ayer que Arias “debe responder por haber participado en el gobierno de facto”. Cuestionó al Gobierno por no promover esta detención.

“En municipios como La Paz, que no goza de autonomía plena al no tener su carta orgánica municipal aprobada y en vigencia, desfavorece al alcalde Arias porque no podrá acogerse a los beneficios del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho para que gobierne el municipio desde su detención domiciliaria sin salida laboral”, explicó Israel Quino. Manifestó que ocurrirá lo mismo que en el municipio de Potosí, donde actualmente gobierna una concejala-alcaldesa.