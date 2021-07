Iván Arias llama a reunión ante discrepancias de su alianza que ponen en riesgo el control del Concejo

Escucha esta nota aquí

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció este sábado que convocará a un encuentro a quienes forman parte de la alianza ‘Por el Bien Común – Somos Pueblo’, ante las discrepancias que pondrían en riesgo el control del Concejo Municipal.

Ayer la concejala Lourdes Chambilla dio por finalizada la alianza que garantizó que el exministro llegue a la silla edil, en medio de cuestionamientos a un proyecto de ley municipal sobre la emergencia sanitaria.

“(Esas discrepancias) son parte de la democracia, nosotros Por el Bien Común - Somos Pueblo tenemos diferentes puntos de vista; yo, en esa corriente democrática, acepto las críticas”, dijo la autoridad paceña.

El burgomaestre explicó que la alianza, que está conformada por cuatro organizaciones políticas, sostendrán una reunión este domingo para analizar de manera interna los temas políticos.

Sus declaraciones:





“Estoy convocando una reunión para este domingo, para ver qué está pasando, pero estoy seguro que es parte de algunas tendencias políticas, pero no creo que lleguemos más allá, pero primero nos informemos”, subrayó al reiterar que en democracia siempre hay diferentes posiciones.

Anoche, el presidente del Concejo Municipal, Jorge Dulón, al ser consultado sobre una supuesta división de la bancada en el ente deliberante, respondió que no hay ninguna fracción. “No, no, le reitero que no. Nosotros somos seis concejales de la mayoría y ellos (MAS) tienen cinco. Por el Bien Común y Somos Pueblo no ha perdido la mayoría; estamos con una relación tranquila”, señaló.