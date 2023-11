Iván Arias llamó a evitar la política que quiere tumbarlo: "Hemos jurado que vamos a salir por la puerta ancha y no mediante golpes municipales"

El alcalde de La Paz, Iván Arias, calificó el proceso en su contra como “absurdo, inventado y sin argumentos ni fundamentos ” porque, según él, la exfuncionaria Jacqueline Chavarría lo denunció por presunto acoso político porque no asistió a una parrillada que ella organizó.

“El día de hoy en un proceso absurdo, inventado y sin argumentos ni fundamentos, una exsubalcaldesa alega que la ofendí porque no asistí a una parrillada que ella organizó , que al despedirla no le aseguré su ingreso familiar futuro y que eso le generó un trauma psicológico ”, dijo Arias en una declaración que brindó a la prensa en las puertas del Palacio consistorial.

“Hemos jurado trabajar mañana, noche y día y ustedes y el pueblo de La Paz son testigos de que no descansamos. Hemos jurado también entrar por la puerta ancha y también vamos a salir por la puerta ancha y no mediante golpes municipales, y no mediante persecución política que quiere desconocer el voto popular”, dijo Arias.