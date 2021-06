Iván Arias plantea que municipios se unan para comprar grandes volúmenes de vacunas anticovid

Escucha esta nota aquí

El alcalde de La Paz, Iván Arias, planteó esta jornada que las diferentes administraciones municipales del país puedan unirse para concretar la compra de una importante cantidad de vacunas contra el Covid-19.

“(Las empresas) te dicen ¿cuánto?, 100.000, te dicen ‘no pues, ¿sabes qué Negro?, nosotros vendemos de cinco millones para arriba’ (…) Habrá que garantizar con otros gobiernos municipales para hacer un volumen (de compra)”, dijo.

El Gobierno nacional emitió un decreto para que las administraciones subnacionales puedan gestionar sus dosis y firmar contratos hasta el 31 de diciembre, cumpliendo requisitos de certificación, gratuidad en la distribución y custodia adecuada de los compuestos, entre otros.

Al respecto, el titular de la sede de Gobierno identificó que otro de los problemas será garantizar el transporte de los insumos. “La empresa que nos vende tienen que garantizar la cadena de frío a Bolivia y normalmente lo que hacen las empresas es que vos compres y te dicen vente a recoger, no es que te lo traen hasta Bolivia”, advirtió.

Explicó que la dificultad no son los recursos económicos sino la logística para concretar la importación de dosis. “No es problema de plata o no plata, podemos sacar dinero que estaba destinado para el cemento para salvar vidas”, aseguró.