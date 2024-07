Iván Arias, quien recibió una pedrada cerca de un ojo que fue recientemente operado, está en observación médica

“Impotencia”, ese fue el sentimiento que expresó el alcalde de La Paz, Iván Arias en diálogo exclusivo con EL DEBER, tras ser herido por los bandos de ‘evistas’ y ‘arcistas’ del MAS que se enfrentaban en la Plaza Abaroa, cuando se acercó al lugar para pedirles que eviten dañar la infraestructura de esa obra recientemente remodelada. Fue golpeado cerca del ojo derecho, justo el que recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica.

“Esta mañana inspeccionábamos la avenida Arce, porque el sábado entregaremos un súper asfalto. Una obra de más de Bs 6 millones. Una marcha del MAS recorrió las calles de La Paz esta mañana. Más temprano, habíamos conseguido que esa gente no pase por la plaza San Francisco, donde estamos trabajando en el embovedado. Ahí no se hicieron problemas, entendieron y se desviaron”, aseguró.

Arias continuó con su relato: “Entonces bajé a la Arce y cuando subía me informaron que estaban destruyendo la plaza Abaroa. Envié al subalcalde, le pedí que vaya a verificar, y fui con el espíritu de pedirles que hagan su manifestación, pero sin destrozar una plaza en la que invertimos mucho dinero para remodelar, que ahora es un punto de unión de los paceños, la más linda que tenemos ahora. No esperé encontrarme con tanto odio, con tanta intransigencia. Ni siquiera dejaron hablar y me empezaron a tirar piedras. Una de ellas me llegó a la cabeza.

Continuó: “La reflexión que tengo es: Dios mío, estos señores supuestamente están yendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE, que está en la plaza Abaroa), para que tengamos una mejor democracia, para que todos sean incluidos. Con ese nivel de odio, estos señores quieren gobernar, con ese nivel de agresión, quieren sangre. Yo salgo más preocupado por eso, que de la agresión que sufrí. Yo no tengo nada que hacer en esa reunión, pero mi obligación es cuidar el bien común, lo que es de los paceños”.

Arias se manifestó en contra del nivel de violencia, “no sólo conmigo, sino entre ellos. Los líderes debieran salir cada uno por su lado y pedir calma. Protestemos, pero no nos agredamos entre nosotros. Destrozan el ornato público, qué mensaje damos al país. ¿Eso es lo que queremos?, ¿eso es lo que buscamos?, ¿eso es lo que queremos?, ¿eso es lo que va a guiar al país? Dios mío, yo solamente me persigno y digo que seguiré trabajando por La Paz en paz, y por una Bolivia que nos permita abrazarnos, perdonarnos, discutir, polemizar; pero en el marco del respeto y no con la pedrada que ofende, que hiere”.

Echaron coca masticada, botellas, “yo me replegaba, pero ahí se juntaron y sentí la pedrada. Comenzaron a sacar las pedradas de la plaza. O sea, impotencia…”.

En observación médica

Los médicos tienen a Arias en observación. “Recientemente me hice una operación en el ojo, y justo me abrieron la herida. Los médicos me dicen que esperemos hasta más tarde, a ver si vale la pena hacer puntadas, estoy vendado del ojo y espero que me pueda recuperar. Pero estoy muy dolido, no sólo por lo que hicieron, sino por el nivel de confrontación que están permitiendo los líderes de esta gente”,

Además, más temprano, señaló que a través de un monitoreo de cámaras que están en la Plaza, se identificará a quienes hayan dañado la plaza, y que se seguirá los procesos correspondientes para que repongan los daños causados a la infraestructura del lugar.





