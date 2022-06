Iván Arias se disculpa con el director del INE y le desea pronta recuperación

Escucha esta nota aquí

Tras una polémica declaración, el alcalde de La Paz, Iván Arias, salió a ofrecer una disculpa al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, a quien se refirió tras el anuncio que hizo sobre su renuncia aduciendo problemas de salud, en un contexto en el que el Censo de Población y Vivienda 2022 está en pleno avance.

Arias había calificado de “rodillazo” la renuncia de Arandia, por lo cual el ratificado director del INE pidió respeto y que el alcalde se disculpe públicamente al criticar su salida del ente estatal, por lo que Arias acudió a las redes sociales para dilucidar la situación.



El director del INE, a tiempo de anunciar su renuncia, misma que fue rechazada por el presidente Luis Arce, pidió respeto al alcalde paceño debido a que su salida se debía a estrictos problemas de salud, tanto así que debe ayudarse con un bastón para moverse y se encuentra con baja médica.

El tuit:

Don Humberto Arandia, Director del INE, disculpe si se sintió ofendido, jamás tuve mala intención. Deseando su pronta y bendecida recuperación, lamento este impase que, sin embargo, no cambia mis criterios y sugerencias sobre el desarrollo del Censo 2022 pic.twitter.com/RdHZQ2gcPh — Iván Negro Arias Durán (@ivanariasduran) June 8, 2022

Al director del INE no le gustó que se hable de mala manera sobre su salud. Calificó al burgomaestre de "alumno aplazado", bajo el argumento de que tenía la responsabilidad de definir sus límites municipales y no lo hizo.



En diferentes ocasiones, el alcalde paceño ha observado al desarrollo del proceso censal, particularmente en el tema de delimitación territorial, tomando en cuenta que casi todos los municipios no tienen sus límites definidos y el municipio paceño no es ajeno a esta situación

