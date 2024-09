Iván Lima al borde del llanto se despide de Arce y asegura que no será fiscal general

Al borde del llanto el exministro de Justicia, Iván Lima Magne, dijo que se va al llano para procesar a los que hicieron daño al país; confirmó que no es militante del MAS, que el arcismo no tiene mayoría en el parlamento, prometió que Arce llegará al Bicentenario y aseguró que no será fiscal general. Todo en un discurso de ocho minutos aproximadamente.





“Ya no estoy como ministro y voy a poder asumir defensa y llevar adelante procesos contra gente que le ha hecho daño al pueblo boliviano, que ha sido parte no solamente de destruir la inocencia de niñas, la inocencia de familias, sino que le ha robado al pueblo boliviano y también debo decirlo al pueblo venezolano, porque lo van a entender y lo van a asumir en los próximos días”, adelantó Lima en su discurso de despedida.





Antes dijo sentirse culpable de no haber avanzado en las reformas judiciales que empezó desde que asumió el despacho y lamentó que a lo largo de este tiempo se haya perdido varias oportunidades porque la Asamblea tiene 16 leyes que protegen a los menores y familias.





“Ser un gobierno que tiene legitimidad, que ha sido elegido por el 55% del pueblo boliviano, pero que no puede aprobar leyes, que no puede darle economía, que no puede darle seguridad, tranquilidad y acceso a la justicia al pueblo boliviano es algo inaceptable”, lanzó





Asimismo, admitió que no es militante del MAS, pero que asumió un compromiso para trabajar por los principios de este partido, “todos los que no somos militantes y no estando inscritos en el Movimiento Al Socialismo hemos optado como proyecto de vida en ser parte de su equipo”, le dijo al presidente.





Casi en seguida lanzó la respuesta al expresidente Evo Morales, quien dio 24 horas de plazo al Gobierno para que sustituya a al menos cuatro ministros. “Los 200 años, Bicentenario nos va a tener firmes, nos va a tener junto al pueblo boliviano, y va a ser un compromiso de vida, yo estoy convencido que ninguno de mis colegas, de todos los 17 ministros que conforman el gabinete, no es ni corrupto, ni narcotraficante, drogo, ni nada parecido”, dijo en directa alusión a Morales.





Y al cierre de su discurso descartó una posible designación como nuevo fiscal general. Agregó que en los próximos días presentará los procesos contra los responsables de las violaciones.





“Esto no es un adiós presidente, esto es hasta luego y termino con una idea, para que quede claro, el presidente Arce y este gobierno respeta la Constitución, el ministro de Justicia no va a pasar a ser fiscal general y no va a ser designado fiscal general por decreto, el ministro de Justicia va a ir con su pueblo”, finalizó.





