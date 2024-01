Ivan Lima: “Lo que necesita Evo es un nuevo TCP para habilitar su reelección”

¿Cómo lograr un pacto político para llevar adelante las elecciones judiciales?

Lo que necesita el país es una preselección por dos tercios de votos, son las reglas que tiene la Constitución, pero que se habían olvidado por mucho tiempo. Decía una idea que me parece importante: la elección 2012 y 2017 la hemos analizado, yo fui candidato y teníamos una sola fuerza política y muchas veces una sola persona que definía quiénes eran los candidatos. Para elegir las 26 altas autoridades la Asamblea Legislativa tenía que tomar una decisión por dos tercios de votos, pero si es un solo partido el que elige ese filtro inicial no es el filtro más democrático. Esta era una oportunidad histórica porque no había un solo partido que tenga dos tercios de votos. Es más, en este momento las fuerzas políticas del Parlamento están fraccionas: Creemos tiene al menos dos jefes de bancada, tiene una división en su estructura, sus 17 diputados y sus cuatro senadores no responden a una sola línea de decisión. Lo mismo le pasa a Carlos Mesa.

Hay un amparo constitucional pendiente en la ciudad de La Paz. Están discutiendo sus diputados y senadores si la elección de la jefatura de bancada y de los miembros de la directiva es o no constitucional, hay una desobediencia expresa en Comunidad Ciudadana (CC). No te cuento el tema del MAS. (Entonces) si al menos tenemos tres fuerzas políticas con representación parlamentaria con seis fracciones, lograr los dos tercios de votos parece una tarea compleja en términos políticos. Esto nos lleva a la siguiente constatación, si no hay un diálogo honesto, sincero y que busque acuerdos para elegir a las mejores y mejores bolivianos para postular, el país no va a votar, el país no va a llevar un proceso electoral con su Parlamento que decida dividido.

¿Cómo se explica que tratándose de un proceso trascendental se llegue con los plazos virtualmente agotados y se hable de autoprorrogados?

Por un tema de intereses personales. Acá hay un tema que debe quedar claro al país. Hay personas que tienen intereses particulares que quieren que la justicia no cambie, que la justicia no avance y que han sido quienes han designado a las actuales autoridades de la justicia boliviana. Hay una estructura y una lógica de que la justicia no se transforme. Y en esta lógica se han dado decisiones, al menos cuatro que hemos identificado y que tenemos la solvencia de plantearlas como un tema que no es del Órgano Ejecutivo sino del Legislativo, que llaman la atención. En marzo se plantea que ningún candidato pueda pasar a etapa del voto popular si hubiera emitido opinión política. ¿Qué es la opinión política? Es hablar de derechos humanos, de debido proceso, de aborto, es un concepto que te permite decir tú te vas y tú te quedas, y es un concepto inconstitucional.

¿Qué impidió que no se haya logrado resultado en la reforma judicial?

Hay que empezar a escribir la historia. El día que llega Evo Morales a La Paz a recabar su pasaporte es el día que se instala la mesa, que yo la llamaba la mesa de diálogo para reformar la Constitución en este punto. Ese día llegaba Evo Morales y ese día se instalaba la mesa en el Ministerio de Justicia con Eduardo Rodríguez Veltzé, con Carlos Goitia, con Bernardo Wayar, con juristas de todas las tendencias políticas y de todas las visiones. El que impide el desarrollo de esa mesa es Evo Morales. Y lo hace con una serie de criterios políticos desde la Asamblea y un falso discurso. ¿Cuál era el falso discurso que planteaban los diputados y senadores evistas? La Constitución nos ha costado sangre, la Constitución no se toca, ese ministro es un traidor a la Constitución. Eso cuando habíamos quedado claro que después de la elección de voto popular de 2012 y 2017, que fue una imposición de Evo Morales, no se habían resuelto los problemas en el país. Había una necesidad de una reforma constitucional. La posibilidad de lograr un cambio sin Evo Morales, en ese momento era imposible. Y tomamos una serie de medidas para decirle al país que estábamos atrasados. Pero desde el primer día de la gestión de Gobierno venimos diciendo que hay que elegir autoridades judiciales y desde octubre estamos diciendo que en octubre (de este año) termina la gestión del fiscal Juan Lanchipa.

¿Qué pasos concretos dará el Gobierno y la bancada que representa al presidente Luis Arce para lograr este gran acuerdo por la justicia?

Necesitamos en este momento un buen reglamento que no tenga aspectos inconstitucionales. Jerges Mercado, como jefe de bancada, presentó un proyecto de ley, un proyecto que elimina los vicios de inconstitucionalidad y podemos decir que no tendrá problemas en el Tribunal Constitucional porque hemos adecuado el texto a nuestra Constitución. Hemos visto algo en este momento hay parlamentarios, diputados, senadores y líderes políticos, que quieren seguir con el cuoteo de la justicia, que quieren seguir pidiendo un porcentaje de los magistrados y los consejeros para poder viabilizar los dos tercios de votos, y eso para nosotros es inadmisible.

¿Eso está en el ala evista?

Claramente. Patricia Arce (senadora afín a Evo Morales) ha pedido cupos en Pando y en otros departamentos

¿Usted cree que vamos a llegar al 2025 con un sistema de justicia completamente reestructurado?

Yo creo que estamos dando pasos muy firmes en ese camino. La Escuela Judicial ha graduado a 180 jueces agroambientales y jueces ordinarios. Saldrá la segunda convocatoria. Ya no se escucha que se eligen jueces a dedo, tenemos jueces de primer y tenemos vocales de primer nivel en todos los departamentos. Este nivel va a costar que llegue al ciudadano y está empezando a funcionar. Tenemos la claridad de que la institucionalidad y la independencia son la mejor solución. El Parlamento nos impide concretar algunos cambios. Le pongo algunos ejemplos: la protección de niños y mujeres frente a violaciones ¿Qué pasó con esa ley que llevamos a la Asamblea? La rechazaron. La Ley de Derechos Reales está pendiente hace más de dos años; el Código de Comercio está pendiente; el Código Procesal Ambiental, hablamos de incendios, de chaqueos, de destrucción del medioambiente y no logramos aprobar ese código en la Asamblea. Son tres años en la Asamblea donde tenemos 16 leyes que están bloqueadas.

¿La cooptación es lo peor que le ha podido pasar al poder Judicial en el país? Incluso mencionó a Evo Morales...

Pero los tiempos han ido cambiando y claramente la posibilidad que tenemos de un sistema independiente ya es radical en este momento. Las amenazas que hace Evo Morales, como la movilización anunciada desde el Chapare de más de 2.000 personas a Sucre, o lo que está pasando esta semana es parte de esa amenaza y esa cooptación que pretende el poder político sobre la justicia. Si ustedes ven las personas que estaban en puertas del Tribunal Constitucional van a encontrar a la diputada (Josefina) Maturano, van a encontrar a personas vinculadas a (Orlando) Ceballos, un magistrado de esta gestión del Tribunal Constitucional. El magistrado Ceballos del Tribunal Constitucional se declara firme defensor de Evo Morales. ¿Qué independencia puede habernos garantizado este magistrado? Este magistrado salió del TCP por temas de violencia familiar en 2019. Esa persona, que dicen que ahora es independiente y que va a combatir la cooptación del poder político, era uno de los magistrados que conformaba el Tribunal Constitucional.

Escuchando la referencia a Evo Morales, ¿el expresidente se volvió en el principal opositor del Gobierno?

El presidente Arce fue muy claro. Nosotros no nos vamos a callar ya, y vamos a decir con total veracidad lo que está ocurriendo en este país. Y lo afirmamos con argumentos, con pruebas y con documentos. Lo que está pasando en Sucre no es una posición del pueblo boliviano, no es una posición que tenga el país, es una posición de Evo Morales sobre la reelección. Seamos claros, acá lo que necesita Evo Morales es un nuevo Tribunal Constitucional para habilitar su reelección, que es inconstitucional. El (artículo) 203 de la Constitución dice que esa sentencia que emitió el Tribunal Constitucional es definitiva y causa Estado. Y esa sentencia ha dicho que la Constitución boliviana prevé una sola reelección. Esta es la intención de Evo Morales de desestabilizar y destruir el Órgano Judicial, que no haya elecciones judiciales y que entremos en un vacío institucional. Acá hay intereses, y el interés de la movilización y del problema en este momento solo es de Evo Morales y es por la reelección.



