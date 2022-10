Iván Lima: "No soy cómodo para algunos, como ocurre con tres diputados que solicitan pegas en los ministerios"

"No soy cómodo para varias personas y no lo generalizaría porque tengo una excelente relación con muchos parlamentarios, incluyendo los presidentes de cámaras. Mi conflicto es con dos diputados cruceños, Anyelo Céspedes y Patricio Mendoza, lamentablemente han hecho de la función de parlamentarios una agencia de empleos", sostuvo la autoridad.



Lima acotó que Céspedes y Mendoza pasan por los diferentes ministerios solicitando empleos para las personas que les han ayudado a hacer campaña para su diputación. "Es escandaloso y es una regla de ambos. Les he negado ese derecho, que ellos creen tener, de colocar funcionarios públicos".



Sobre el jefe de bancada del MAS, en la Cámara de Diputados, dijo que no tiene moral para cuestionar a los ministros. "Hay que preguntarle al diputado Arispe dónde está trabajando su esposa en este momento, si no es funcionaria de Derechos Reales y cómo ha llegado al cargo y qué gestiones hizo Gualberto Arispe", cuestionó.



La autoridad gubernamental dijo que existe una intención de apartar a los ministros que lideran investigaciones "serias" sobre hechos irregulares y que en 40 años de democracia la clase política está en un mal momento porque no existe un criterio ético para formular denuncias contra autoridades.



El diputado Céspedes actualmente encabeza un proceso por la supuesta desaparición de la sentencia constitucional 0012/2021, que Lima difundió en marzo del año pasado, donde declaraba inconstitucional que una persona sea juzgada y sentenciada mientras esté en rebeldía.



El ministro deberá presentarse en calidad de investigado el próximo martes 18, a las 11:00, ante el Comité del Ministerio Público de Defensa Legal del Estado, dependiente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.



Debe aclarar “cómo fue que él llegó y mostró una sentencia constitucional, la que nunca fue colocada en las plataformas virtuales del Tribunal Constitucional”, informó el parlamentario.