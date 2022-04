Jaime Aparicio sobre el caso Silala: “Nuestra política exterior está en la deriva”

Escucha esta nota aquí

Desde este viernes, 1 de abril, Chile presenta sus alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda que sentó en contra de Bolivia en 2016 para definir el uso y el origen de las aguas del Silala. El exrepresentante de Bolivia ante la CIJ, Jaime Aparicio, en entrevista con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, indicó que este proceso se pudo evitar con negociaciones y así ahorrarle un importante monto económico y emocional al país.

“Cualquier resultado de esta controversia jurídica va a implicar negociaciones entre ambos países (...) Nos podíamos sentar a negociar y ahorrarle al país un costo grande en lo económico porque es un proceso caro y en la psicología colectiva también, porque ya tuvimos una derrota contundente en el tema marítimo”, analizó Aparicio.

Además, considera que Bolivia tuvo una nueva oportunidad de restablecer sus relaciones diplomáticas con Chile gracias al cambio de gobierno y la afinidad ideológica que se tiene actualmente, sin embargo, debido al mal asesoramiento del presidente Luis Arce y la falta de expertos en relaciones exteriores, cree que Bolivia está nuevamente en un “punto muerto”.

“Lamentablemente, el presidente Arce cometió un error en su viaje a Chile porque nuestra política exterior está en la deriva, pues no hay gente que conozca el oficio y pueda asesorar. En lugar de entrar a un nuevo periodo de relaciones con Chile, aprovechando la afinidad ideológica entre los dos gobiernos, hizo una declaración que no correspondía, dijo que habían hablado del mar y se hizo desmentir con Boric, quien aclaró que Chile no negocia su soberanía”, señaló.

A su vez, indicó que, después de este juicio, Bolivia estará en una posición más difícil, y espera que se maneje la diplomacia con profesionalismo como en otros países y se eviten las declaraciones públicas sin sustentos para que ambos países ingresen en un escenario de negociación y se traten temas que requieren soluciones como la inmigración y la falta de infraestructura de exportaciones.

Vea el video: