Jararanko: la amenazada lagartija boliviana que es convertida en pasta contra los dolores musculares

De regreso a casa, la mujer muele la carne del reptil en un batán de piedra y la mezcla con hierbas silvestres como el wichullo, ortiga negra, jaramillo y árnica, hasta que se convierte en una masa verde pastosa que coloca sobre el lugar de su dolencia. Con ello nos ‘’parchamos, porque aquí no hay farmacia, ni medicamentos, nada de eso. Entonces lo que utilizamos es el jararanko’ ’, dice.

Mientras avanzamos una mujer nos observa de reojo desde su tienda. Me aproximo y le consulto si realizan curaciones con jararankos. Ella me indica que sí y que incluso tiene las partes de la lagartija adentro. Me invita a pasar. Cuando le pregunto si puedo hacerle una entrevista se niega rotundamente con desconfianza y debemos retirarnos del lugar.