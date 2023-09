Jáuregui desafía, no renunciará y se demora el tratamiento de la ley corta judicial

“No tengo razón alguna para alejarme del cumplimiento de mis funciones, además, cualquier determinación de la bancada no puede estar más allá del cumplimiento del reglamento y el reglamento establece que el periodo de funciones del actual presidente es de un año (…), entre tanto, no voy a separarme de esta responsabilidad que me han conferido cuando me han designado”, desafió el diputado Jáuregui que está denunciado ante la Fiscalía de La Paz por un hecho de supuesto acoso sexual.