Jáuregui pide al TCP que le reste atribuciones al Legislativo para realizar referendos constitucionales

Ambos artículos no le dan atribuciones al presidente del Estado para que realice estas iniciativas de reformas constitucionales mediante referéndum y que convoque a esa consulta popular por decreto presidencial.

Jáuregui, en su Acción de Inconstitucionalidad, argumenta ante el TCP que el artículo 411.II de la CPE sobre la reforma parcial de la CPE, “señala que se podrá llevar adelante la misma vía iniciativa popular o por la Asamblea Legislativa”, pero no establece el carácter exclusivo de estas dos rutas , o explicado de otra forma, no prohíbe ni permite al Órgano Ejecutivo, representado por el presidente del Estado, presentar una propuesta de reforma parcial a la Constitución Política.

“Porque la disposición constitucional se estructura de un operador deóntico optativo ‘podrá’, que implica que la instancia para la iniciativa de la reforma constitucional no se reducen a las que se encuentran en la disposición constitucional, no siendo razón excluyente de otras instancias compatibles con la Norma Suprema, no pudiendo inferir automáticamente la prohibición para que pueda iniciar una propuesta (sic)”, se lee en el documento que presentó el diputado arcista representante de Oruro.