Jeanine Áñez atraviesa problemas en su intención de entregar un documento a la CIDH

“ Estoy teniendo problemas con esta documentación que debo entregar a la CIDH , no puede ser que no dejen ingresar una carta por malos entendidos”, dijo Áñez en un breve contacto con los medios de comunicación desde una pequeña ventanilla del acceso al penal, donde está recluida desde hace más de dos años por el denominado “golpe de Estado” de 2019.

“Es un informe para la CIDH sobre la vulneración de los derechos que ha tenido ella en el penal y ahorita yo se lo he pasado, (pero) me lo quieren devolver, no quieren que eso se lo presente, con la mentira y la excusa de que yo lo traiga más tarde, claro, cuando la CIDH ya no esté aquí presente, por eso quieren que lo traiga más tarde”, afirmó el joven.