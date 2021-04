Jeanine Áñez desde la cárcel: “Voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena y no estoy sola"

Escucha esta nota aquí

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez anunció que resistirá el encarcelamiento que cumple desde hace un mes en el penal de Miraflores, de la ciudad de La Paz. En una carta manuscrita señaló que su causa es más grande que su pena y que mucha gente la está apoyando.

“Voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena. Y voy a resistir porque no estoy sola. Mucha gente, dentro y fuera de Bolivia, ha entendido que esto no es sobre Jeanine Áñez, esto es sobre la libertad, sobre la democracia y sobre Bolivia. Gracias a todos los que están en esta causa y me apoyan", dice en parte del escrito, que hizo público en sus redes sociales.





Recordó en la carta dirigida al pueblo boliviano que está detenida desde hace un mes por un delito que dice que no cometió y que nunca ocurrió. “Un mes en el que la dictadura ha demostrado ser muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el virus”, refiere.

La exmandataria agradeció a las personas y líderes de dentro y fuera del país que la apoyan en su lucha. “Dios los bendiga y mucha salud para todos, también para mis carceleros”, cierra Áñez el escrito que firma como presa política.

En la jornada de ayer en la sede de Gobierno un grupo de personas protagonizó una marchas en apoyo a la beniana. Los seguidores de la expresidenta recorrieron varias calles del centro paceño antes de llegar al penal donde guarda detención preventiva por orden de un juez. Otras personas también se manifestaron en Santa Cruz.

En La Paz, Carolina Ribera, hija de Jeanine, lideró la manifestación, que tuvo como objetivo principal hacerse escuchar sobre el pedido de libertad de su madre, que fue detenida la madrugada del 13 de marzo en la ciudad de Trinidad.

La expresidenta es procesada por supuesto “Golpe de Estado” en noviembre de 2019, año en el que asumió la presidencia tras la renuncia de Evo Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera.

Por este caso también están presos sus los exministros Álvaro Coimbra (de Justicia) y Rodrigo Guzmán (de Energía), además de dos exaltos mandos de las Fuerzas Armadas.

