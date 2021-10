Jeanine Áñez dice que el TCP es una “vergüenza” al pretender desconocer la legalidad de su mandato

Escucha esta nota aquí

La expresidenta Jeanine Áñez difundió este martes un mensaje en sus redes sociales, calificando al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como una “vergüenza” por pretender desconocer la legalidad de su mandato.

La exmandataria, que cumple más de 200 días detenida preventivamente en La Paz, mostró un escrito que presuntamente realizó en una de las paredes de la cárcel de Miraflores, enfatizando que está en total indefensión ante los procesos “inventados” que le sigue el Gobierno del MAS.

“TCP son una vergüenza al pretender desconocer mi mandato. ¿No recuerda al expresidente (Paul) Franco? Me invitó a la inauguración del año constitucional el 2020 y ¡ahí estuve! ¡Con todos los magistrados en el evento!”, recriminó la exmandataria.

Asimismo, la exautoridad agradeció el respaldo que recibió el lunes en la ‘cumbre por la democracia’ que se realizó en Santa Cruz, que aglutinó a líderes cívicos y políticos, y que contó con la participación de su hija, Carolina Ribera.

Los mensajes:

Podrán quitar su salud con torturas y prisión injusta. Podrán hacer oídos sordos a sus derechos. Pero no podrán borrar el fraude ni que #JeanineAñez asumió como Presidenta Constitucional por la democracia.

Gracias al Bloque de Unidad por no dejar solos a los presos políticos. pic.twitter.com/0CfzTnYDPC — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 5, 2021

“Jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos. Me tienen en total indefensión. ¡Procesos políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor! Sin justicia independiente no hay democracia”, se lee en el mensaje.

Además, en el texto que acompaña las imágenes se indica: “Podrán quitar su salud con torturas y prisión injusta. Podrán hacer oídos sordos a sus derechos. Pero no podrán borrar el fraude ni que Jeanine Áñez asumió como presidenta constitucional por la democracia”.