Jeanine Áñez en juicio por caso 'Golpe de Estado II': “Yo no moví un dedo para llegar a la Presidencia”

Jeanine Áñez relató cómo llegó a Palacio Quemado en plena crisis política de 2019. En el juicio por el denominado caso “Golpe de Estado II”, la exmandataria aseguró que no movió un dedo para ser presidenta del Estado y que no coordinó con jefes policiales y militares para dirigir el país. Además, Áñez contó que legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) boicotearon la sesión en la que se debía elegir un nuevo mandatario y que incluso hubo instrucciones a funcionarios para no abrir el salón del hemiciclo.

“No era Jeanine Áñez la que estaba manipulando y dando instrucciones y dando órdenes: Yo no moví un dedo, señores del Tribunal, para llegar a la Presidencia. Mi nombre comenzó a salir en los medios de comunicación por sucesión constitucional y pude haber dicho que no: En ese momento, el Presidente había renunciado, el Vicepresidente había renunciado, la Presidenta de la Cámara de Senadores había renunciado, el Presidente de la Cámara de Diputados había renunciado, el Vicepresidente de la Cámara de Senadores había renunciado, por eso recayó la responsabilidad en Jeanine Áñez”, relató la exmandataria cuando tomó la palabra en el juicio oral por el caso “Golpe de Estado II”.

Áñez añadió en su relato que llegó a La Paz en vuelo comercial y que en el aeropuerto de El Alto la esperó un helicóptero militar para trasladarla a la ciudad de La Paz, concretamente al Colegio Militar. “Yo llegué en un avión comercial aquí a la ciudad de La Paz. Si me esperaron en un helicóptero de la Fuerza Aérea, pregúntenle a ellos quién les instruyó que estaban allá. Con el Senador Ortiz nos preguntábamos si nos debíamos subir o no a ese helicóptero porque él me decía los militares trabajan para Evo Morales, nos van a secuestrar. Con mucho temor subimos a ese helicóptero porque no había condiciones de bajar de manera normal de El Alto hasta la ciudad de La Paz, por eso fue que nos subimos al helicóptero”, dijo la expresidenta.

Luego, Áñez afirmó que la noche del 11 de noviembre tuvo que pasar la noche en la clandestinidad y lo hizo en la casa de una funcionaria policial, que paradójicamente ahora es la directora del penal donde está recluida: la cárcel de Miraflores de La Paz. La expresidenta aseguró que no coordinó con jefes militares y policiales su llegada a Palacio Quemado y que desconoce cómo llegó a tener guardia en algunos momentos.

Dijo que el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman la llamó para decirle que se ponía a sus órdenes cuando iba a ser presidenta y que por eso grabó un video pidiendo a los militares salir a las calles para colaborar a la Policía, que ya había sido rebasada por la protesta social.

Áñez también contó que la exsenadora Adriana Salvatierra instruyó a sus correligionarios que no asistan a la sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional que iba a abordar la sucesión constitucional ante las renuncias de Evo Morales, Álvaro García, Adriana Salvatierra y Víctor Borda.

“Nos boicotearon la sesión. Cuando estábamos esperándolos a los senadores de oposición en la Asamblea Legislativa, Adriana Salvatierra llamó inclusive a la abogada encargada del salón donde sesionábamos para decirle que no abra el salón. La abogada de apellido Díaz me lo dijo, 'me ha llamado Adriana Salvatierra para decirme que no abra el salón porque esta sesión no tiene que llevarse adelante. Y me lo dijo asustada y me dijo que se sentía amenazada por eso'. Adriana Salvatierra nos boicoteó la sesión. Lo mismo les dijo a todos los parlamentarios que llegaron a la ciudad de La Paz para sesionar, no llegaron a la Asamblea porque ella instruyó, lo manifestó públicamente el exsenador Omar Aguilar, se ocuparon de llamar a todos para que no haya quorum en la sesión de la Asamblea, para que no se realice esa sesión porque seguramente ellas ya tuvieron otra instrucción, incumpliendo con los acuerdos con los facilitadores del diálogo”, relató Áñez.

