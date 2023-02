Jeanine Áñez: “Habrán olvidado a los presos políticos si no surge la unidad contra la dictadura”

— Tuvo varias crisis, ¿eso ya pasó?​ Mi salud fue quebrantada, mis derechos violentados, mis hijos privados de su madre, mi madre privada de su hija. Me secuestraron y me trasladaron a una cárcel, en un operativo encabezado por el ministro de Gobierno y el comandante de la Policía.

— Dé una mirada autocritica... Si no hubiera logrado que se llevaran adelante las elecciones generales, podría decir que no cumplí el objetivo por el que asumí; y de la misma manera si no hubiera pacificado al país.

Sentiré que me habrán olvidado, y de los presos políticos, si entre los políticos no surge la unidad para terminar con la dictadura. Ojalá comprendieran que no se trata de Jeanine Áñez, ni de los errores, como algunos llaman a mi respeto por la democracia, algunos que reclaman por qué no cerré la Asamblea Legislativa, por qué no quité la sigla al MAS, cuando era una atribución del TSE.