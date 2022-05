Jeanine Áñez presenta nuevo recurso y su defensa dice que no se puede emitir sentencia esta semana

Escucha esta nota aquí

La defensa jurídica de la expresidenta Jeanine Áñez presentó la mañana de este lunes, en Sucre, un recurso de complementación, explicación y enmienda, y sostiene que mientras no se resuelva, no se puede dictar sentencia ni reanudar el juicio por el caso “golpe II”.

La semana pasada el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó una acción de la exmandataria contra dos artículos del Código de Procedimiento Penal, lo que allanó el camino para continuar con el proceso, que está paralizado desde el 4 de mayo.

“La acción tiene que ser tratada, se debe aclarar su resolución, lo que quiere decir que esta semana no se debe reanudar el juicio mal llamado por el ‘golpe II’, porque existen recursos que todavía siguen pendientes”, dijo el abogado Luis Guillén.

Al respecto, Norka Cuéllar, otra representante legal de Áñez, indicó que el recurso de rechazo que emitió el TCP señala que “no existía la documentación completa, que no estaba en el expediente las notificaciones a las partes acusadoras, es decir, no entendemos porque el Tribunal Constitucional no solicitó que se pueda remitir esta documentación, todo estaba dirigido, han tratado con suma superficialidad este recurso presentado por la expresidenta Áñez”.

Desde el Gobierno, el viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que esta semana debe reanudarse el proceso e instó a que no se dilate el veredicto, que puede ser hasta de 12 años de cárcel contra la exautoridad.

“Este Gobierno no quiere justicia, quiere ocultar la verdad y la presidencia de Jeanine Áñez; si firman la sentencia, firman la sentencia de muerte de la democracia, utilizan a mi madre para amedrentar a todos los que piensan diferente”, respondió Carolina Ribera, hija de la exjefa de Estado.