Jeanine Áñez visitó a su madre en Santa Cruz un día antes de su fallecimiento, según Del Castillo

No obstante, Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, desmintió las declaraciones del ministro y expresó su indignación. Ribera aseguró que ni ella ni los abogados de su madre fueron notificados sobre ese supuesto traslado y que no tienen conocimiento de ninguna resolución judicial al respecto.

"Es falso, es mentira. Yo como hija estoy indignada. Mi familia está esperando que mi madre venga a despedir a su madre y eso es lo que queremos. Que no le nieguen el permiso judicial que ya ha salido el día de hoy", señaló Ribera.



Ribera también criticó al gobierno actual, acusándolo de ser "inhumano" e "insensible" por no permitir que Áñez asista al funeral de su madre.



"Estamos esperando que las autoridades, porque no estamos diciendo que son las autoridades judiciales, aquí siguen órdenes de este gobierno que es inhumano e insensible y que no dejan que Jeanine Áñez, que tiene el derecho y la ley lo dice, pueda despedir a su madre y esté presente en su funeral", añadió.