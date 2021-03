Jefa de Epidemiología afirma desconocer el alcance de un posible nuevo decreto sobre restricciones por el Covid-19

Escucha esta nota aquí

La jefa nacional de Epidemiología, María Bolivia Rothe, expuso que desconoce el alcance de un posible nuevo decreto que alistaría el Gobierno central en un contexto en el que se busca frenar el impacto del Covid-19 y la amenaza latente de las zonas fronterizas por una posible entrada de la nueva cepa detectada en Brasil.

Las declaraciones fueron vertidas a pocos días de fenecer una normativa vigente (con plazo hasta el 31 de marzo) y aclaró que sus comentarios en una entrevista con Asuntos Centrales fueron "sacados de contexto", donde expuso que podrían haber restricciones en la zona fronteriza.

Al ser consultada en dicha entrevista sobre qué restricciones podrían estar en agenda, Rothe expuso, entre otras, medidas como la aplicación de pruebas PCR, afirmando lo siguiente: "En Corumbá (Brasil) ya hay restricciones de horario para el ingreso a la frontera, para los brasileños, ellos no pueden salir a cualquier hora. Queremos hacer lo mismo, poner horario a las restricciones, solo se podrá entrar en cierto horario o salir en cierto horario" y también sostuvo que espera que "una nueva norma pueda tener más restricciones".

Sin embargo, horas después, en un contacto con EL DEBER, expuso que ella no dio detalles sobre el contenido de la -posible- nueva norma porque no las conoce y que no tiene "la menor idea de lo que está haciendo el Órgano Ejecutivo", pero apuntó que "se deben mejorar las condiciones en la frontera", porque "se vence el decreto vigente" y que sus declaraciones fueron "por sentido común".



"Cité algunas restricciones, es muy diferente que diga es probable o es posible que vayan a haber más restricciones y otra que yo diga que sí. No tengo acceso a las acciones que se toman en el Ejecutivo", expresó desde el punto de vista técnico a EL DEBER, a tiempo de exponer que la norma vigente ya contiene restricciones.

No obstante, en ningún momento de la entrevista con Asunto Centrales, la jefa de Epidemiología se refirió a esto como un escenario 'probable' o 'posible', sino que ya se ha "proyectado una nueva norma" desde el Ministerio de Salud que el presidente Luis Arce la tendría que promulgar entre el 28 y 29 de marzo con medidas restrictivas un "poco más fuertes que las que teníamos". Además, apuntó que el documento fue discutido en un "gabinete Covid".

Por otro lado, Rothe apuntó que no se estima el cierre definitivo de las fronteras debido al intercambio comercial que hay con Brasil y por la economía de las familias que viven en las zonas fronterizas. "Hay que tener cuidado con no lastimar el bolsillo de las y los bolivianos que viven en frontera", manifestó.​​​

Acciones en frontera

Frente a la amenaza del ingreso de una nueva cepa de coronavirus procedente de Brasil, el Gobierno mediante el Ministerio de Salud trabaja en el control de la enfermedad en puntos fronterizos. El ministro Jeyson Auza dio a conocer las acciones estructurales que se realizan con gobiernos locales en cumplimiento a la coordinación enmarcada en el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la Covid-19.

La autoridad en Salud informó que se tomaron las medidas de previsión correspondientes en las zonas donde se produce una elevación de casos, por ejemplo en la provincia Vaca Diez en Beni, región en la que se entregaron 300 contratos para personal en salud de diferentes especialidades, 20.000 pruebas de antígeno nasal para la detección inmediata del virus y 517 tanques de oxígeno. “Hemos desplazado 40 médicos para la conformación de brigadas, todo ello para reforzar la atención y detectar oportunamente la enfermedad”, detalló el ministro Auza.

Asimismo, informó que se ampliaron las medidas de bioseguridad que se deben manejar en fronteras hasta el 31 de mayo y que en base a informes epidemiológicos serios y confiables no se descarta asumir otras medidas complementarias o con mayor restricción.

En el departamento de Santa Cruz, a Puerto Quijarro, según informó la directora general de Epidemiología, se envió una brigada de evaluación, entretanto se determinó que personas que ingresen de Brasil en esa zona deberán permanecer en aislamiento de 5 días, según el reporte de ABI.

Respecto a las vacunas, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, informó que se enviaron 3.500 dosis a Puerto Quijarro, 4.589 a Puerto Suarez, 1.528 a Carmen Ríos Tórrez y 3.000 a San Matías, dentro de las acciones impulsadas para el departamento cruceño.

En otro punto fronterizo como Cobija, el Ministerio de Salud y Deportes, el Sedes y la Gobernación, realizan el control epidemiológico mediante testeos masivos, implementación de centros Covid-19, rastrillaje por medio de brigadas, vacunación masiva además de transmisión constante de información sanitaria preventiva y control de actividades comerciales sin cierre de fronteras.

Desde el Sedes Pando se informó que la coordinación con autoridades de las ciudades fronterizas con Brasil es continua y cuyo monitoreo, al momento da cuenta que no existen casos confirmados de la nueva variante P1. En las últimas horas, los pandinos recibieron un lote de 20.000 pruebas de detección del virus.

