Jefe militar revela que Evo y Álvaro amenazaron con incendiar La Paz si no salía el avión mexicano con ellos a bordo

Las “negociaciones” para la salida de Evo Morales del país fueron intensas entre el 5 y 10 de noviembre de 2019. Reuniones incluso a la 01:00 de la madrugada entre los militares y la cúpula del Gobierno de entonces, así relató el general Jorge Terceros Lara en su extensa declaración que brindó ante los fiscales. El último día, dijo que hubo amenaza de parte de Evo Morales y Álvaro García Linera con incendiar La Paz si no se autorizaba el arribo y luego la salida del avión mexicano del aeropuerto de Chimoré que los trasladaría a México.





“Él (Evo Morales) me dijo: ‘si no me autoriza el ingreso de ese avión usted será culpable de que los 15.000 compañeros que estaban bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad’ y yo le dije: ‘por favor no haga eso, cómo va a hacer eso, ordéneles que se vuelvan que no cometan eso’ y él me indicó: ‘yo ya no tengo el control, el encargado es el ministro (César) Cocarico, llámelo a él y lleguen a un acuerdo'", señala parte de la declaración que brindó Terceros Lara al fiscal, Omar Mejillones.





La extensa declaración también refiere que no solo fue Evo Morales, sino también Álvaro García Linera, quien reclamó por la autorización de ingreso. Según el recuento del excomandante de la Fuerza Aérea, el avión mexicano no podía ingresar al aeropuerto de Chimoré porque los permisos internacionales de Perú habían caducado.





“Le pasó el teléfono al vicepresidente (Álvaro García Linera), el cual me reclamó de que por qué no le daba autorización al avión mexicano, volví a explicar nuevamente, molesto, de manera textual me dijo: ‘usted será el culpable de que los compañeros quemen La Paz si no dan autorización’ yo alcé la voz y le dije: ‘no pueden hacer eso, la autorización ya está lista, haré seguimiento’, fueron acaloradas esas discusiones”, siguió el relato.





Luego del arribo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el segundo problema fue el despegue. A las 18:30 del 10 de noviembre, nuevamente Terceros fue increpado por los dos exmandatarios que pretendían salir del país. La autorización para que un avión militar mexicano surque cielo peruano era temporal y por tanto la misma había expirado. En ese momento ensayaron permisos hacia Paraguay y vino la segunda amenaza.





“García Linera me llamó y nuevamente me amenazó, indicándome de manera textual: ‘General si no deja que salga el avión mexicano todos los compañeros del trópico cochabambino se están alzando y va a correr sangre’, yo le indiqué: ‘hermano Vicepresidente, eI problema no es que yo no quiera, sino que el espacio aéreo del Perú habría sido negado, pero ya se habría hablado con la embajada y posiblemente en media hora se habilite de nuevo y que también se había hablado con autoridades de Paraguay para que colaboren con ese punto’, ya más tranquilo colgó el teléfono”.





Finalmente esa fue la alternativa, optaron por Paraguay y fue el mismo general Terceros que volvió a comunicarse con García Linera, quien le pasó con el comandante de la aeronave a quién le dijo que tenía autorización para salir del país. Negó que él hubiera boicoteado todas las posibilidades de salir de Morales y su comitiva.





Alojamiento





En el documento también figura un supuesto diálogo entre Evo Morales y el Comandante en Jefe de las FFAA, Williams Kaliman sobre el arribo de 2.000 militantes del MAS dispuestos a enfrentar los bloqueos en La Paz. Esa reunión se habría producido entre el 5 y 7 de noviembre en la residencia presidencial de San Jorge, en La Paz.





“Le pregunta al ministro Romero de manera textual: ‘¿cómo es de los dos mil compañeros que estamos trayendo para enfrentar a los que están bloqueando en las calles?’, Romero le dijo: ‘esta noche llegan, tengo problemas para su alojamiento’, entonces el Presidente Evo Morales le ordena a Kaliman: ‘Ustedes los alojaran’, Kaliman pregunta dónde y Evo Morales se dirige al Comandante del Ejército Gral. Mendieta y le dice: ‘En el Cuartel lngavi hay un Coliseo, ahí alójelos’, el Gral. Mendieta a esa orden dice: 'Son 2.000, son muchos, no caben en el coliseo’ a eso Evo Morales se dirige a mi persona y me dice: ‘Ustedes tienen un coliseo grande en la entrada del TAM’, a lo que yo contesto, ‘Hermano Presidente, el Coliseo que me dice está a cargo del Ministerio de Deportes’, entonces se dirige al Ministro Romero y le dice que el Ministro de Deportes, (Tito) Montaño los aloje”.





Luego recordó que dos días después volvieron a reunirse en la residencia presidencial y luego de recibir los reportes de los uniformados y las sugerencias que tenían, volvieron a abordar el tema del arribo de 2.000 militantes del MAS.





“Ahí él hizo un paréntesis comentando de manera textual lo siguiente: (en forma de broma se dirigió al entonces vicepresidente, García Linera) y le dijo, ‘¿cómo querías ir a la zona Sur de La Paz con los dos mil compañeros que trajimos?, no te autoricé que vayan a enfrentarlos porque eran muy pocos, si hayan sido diez mil yo te autorizaba’, posterior a eso nos volvió a indicar que nos mantengamos en los cuarteles y recomendemos la lealtad al gobierno legalmente elegido”.





No ético





Luego el exjefe militar recordó que una vez que renunció Morales y ellos notificaron el cumplimiento de las ordenes, esperaron a la posesión de las nuevas autoridades y aseguró que a él le correspondía el mando de las FFAA por orden de rotación y que desistió cuando Jeanine Áñez le ofreció el cargo.





“El 12 (de noviembre) tipo 21:00 el mando militar presentó su oficio poniendo a disposición sus cargos ante la nueva presidenta en Palacio Quemado, en la cual la Presidenta indicó que de acuerdo a la sucesión de mando, le tocaría a la Fuerza Aérea el Comando en Jefe de las FFAA, cargo que recaería sobre mi persona, en ese momento le pedí que autorice mi puesta a disposición de mi cargo y que no podía aceptar ser Comandante en Jefe de las FFAA, porque venía de un mando militar que estaba bajo orden del expresidente Morales, y que no sería ni ético ni moral pasarme al otro bando porque haría quedar mal a las FFAA”.