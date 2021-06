Jefe policial de Ecuador dice que no mandaron munición de guerra a Bolivia y pide devolución

Escucha esta nota aquí

Los pertrechos que llegaron desde Ecuador en 2019 a Bolivia no era munición de guerra, sino material antimotín que hasta el momento no devuelve el Estado boliviano. "Ese tipo de cooperación siempre existe", dijo la máxima autoridad de la Policía de Ecuador, general Tannya Varela.





"Sobre la prestación que hizo la Policía Nacional del Ecuador a la Policía Nacional de Bolivia, han hablado específicamente de material de guerra, han hablado de armamento que la Policía Nacional (de Ecuador) no utiliza para el control del orden público. Nosotros no utilizamos armamento letal, utilizamos material contra motín, utilizamos gas, es lo que todo el mundo conoce, los gases lacrimógenos”, dijo la jefa policial al canal TeleAmazonas de ese país.





El 10 de junio el ministro de Gobierno, Carlos Del Castillo, denunció el envío de gases lacrimógenos desde ese país al gobierno de Jeanine Áñez y dijo que tenían información de que también se habría enviado munición de guerra. Incluso un diputado ecuatoriano presentó una denuncia formal contra el expresidente, Lenín Moreno, por ese préstamo.





Hoy, la general Varela dijo que ellos cooperaron con un pedido del Estado boliviano que hasta el momento no fue honrado con la devolución del material. “Hay que conocer qué maneja la Policía y qué manejan las Fuerzas Armadas, nosotros no tenemos material bélico, no tenemos material de guerra, no hemos enviado eso ahí”.





Luego dijo que la cooperación internacional prevé la conformación de organizaciones de seguridad pública como Ameripol en esta parte del continente o Europol en el Viejo Continente, donde no solo se intercambia información, también se realizan tareas de cooperación. La jefa policial recordó que ellos se prestaron el mismo material de Perú y de Colombia para los conflictos que vivieron en octubre de este año.





“Lo que queremos es que Bolivia nos devuelva (el material), es correcto que tenemos una cooperación, pero lo que Bolivia debería hacer es devolver lo que les hemos prestado, así como nosotros ya devolvimos a Colombia lo que ellos nos prestaron”, dijo en la entrevista matutina.





En julio de 2020 el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo había manifestado que lograron prestarse de “unos amigos” gases para controlar las manifestaciones, pero no reveló que fue la Policía de Ecuador la que proporcionó ese material antidisturbios.





