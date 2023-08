Jefes policiales debían declarar este viernes en la Fiscalía por el caso Marset, pero presentaron memoriales ante operativos que están ejecutando

“Se instruyó a todos y cada uno de los efectivos policiales presten las declaraciones que determina la Justicia boliviana, no obstante, tenemos conocimiento que se presentaron los memoriales correspondientes por el director nacional de la Felcn y el director departamental”, informó esta tarde el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo en conferencia de prensa.



La autoridad explicó que ambos jefes antinarcóticos se encuentran participando en los intensos operativos e investigación. En ese sentido, dijo que su persona no se limita solamente a informar de los casos relevantes, sino a exigir informes a las cabezas de los trabajos en la búsqueda de Marset Cabrera, que lleva 13 días prófugo de la Justicia.



Durante la conferencia que ofreció Del Castillo en la capital cruceña, el jefe nacional de la Felcn se encontraba en la misma, acompañando el informe junto a otras autoridades policiales.



El coronel Ismael Villca y el coronel Yumer Justo deben presentar sus descargos sobre el “agradecimiento” por el “escape” que pronunció Marset a través de un video que divulgó desde la clandestinidad.



Cuando se conoció el contenido del video que causó duros cuestionamientos a las fuerzas del orden, Villca recibió el respaldo del alto mando de la Policía y del mismo ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien descalificó el contenido de ese mensaje porque estaría orientado a generar desinformación.



Desde la Fiscalía señalaron que las dos autoridades antinarcóticos serán nuevamente convocadas a declarar, aunque aún no se conoce fecha.