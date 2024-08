Jerges Mercado sobre elecciones judiciales: "A fines de noviembre y comienzos de diciembre estarían realizándose los comicios"

Hubo una reunión

"Me he reunido con el presidente del OEP para pedirle que no se tomen los 150 días para organizar las elecciones, también para pedirle que lo antes posible saquen la convocatoria y, al mismo tiempo, ponernos al servicio para coordinar (temas), como el presupuesto", adelantó el diputado en conferencia de prensa, la tarde de este miércoles.



Agregó: "Nos ha dicho que no se tomarán los 150 días, y para fines de noviembre y principios de diciembre estarían llevándose a cabo las elecciones judiciales".