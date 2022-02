Jerjes Justiniano considera que no sería una buena estrategia que Jeanine Áñez no se presente al juicio

Escucha esta nota aquí

Ante la decisión de la ex presidenta Jeanine Áñez de ingresar en huelga de hambre a un día del inicio del juicio en su contra por el denominado caso ‘golpe II’, el abogado y ex ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá, considera que no es una buena estrategia por parte de la defensa de la exmandataria tratar de evitar que ingrese a la audiencia.

Justiniano asegura que, si Áñez no llega a conectarse y el juicio no se lleva a cabo, implicaría una declaratoria de rebeldía de la ex mandataria, lo que complicaría aún más su situación jurídica.

“La medida que ha tomado e extrema como toda huelga de hambre, pero creo que ella sí va a estar presente en el juicio, debería estar, para evitar las consecuencias negativas que le puede acarrear una declaratoria en rebeldía”, agregó el abogado.

La decisión de la ex presidenta de ingresar en una huelga de hambre fue comunicada mediante una carta leída, entre lágrimas, por su hija, Carolina Ribera, en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio.

