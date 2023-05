Jesuitas se pronuncian sobre el caso Luis Roma Padrosa

De acuerdo a lo expuesto por el comunicado, tras la emisión del informe final de la investigación, se procedió al envío de toda la documentación a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma para su estudio y consulta con la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano. " El 1 de septiembre de 2022, un nuevo comunicado público sobre el caso confirmó la verosimilitud de lo denunciado. No procedió la apertura del proceso canónico que correspondía, porque Luis Roma Padrosa ya había fallecido", explica.

Los jesuitas aseguran que "toda la información de la investigación realizada en 2019 sobre Luis Roma Padrosa ha sido entregada al Ministerio Público por el padre Osvaldo Chirveches en fecha 9 de mayo de 2023, incluyendo el sensible material gráfico que contiene, a tiempo de realizar la denuncia correspondiente".



Sin embargo, hasta el 14 de mayo de 2023, no se ha recibido ninguna comunicación o testimonio de víctimas de este caso en la Compañía de Jesús, ni a través de la Delegación de Ambientes Sanos y Seguros, ni en los canales habilitados desde el año 2019 y ahora fortalecidos como Centro de Escucha y Atención.



Es por ello que, la Compañía de Jesús reitera la invitación a que las víctimas y otras personas que tuvieran información acerca de este lamentable caso y/o de su posible encubrimiento (como el exjesuita que no ha revelado su identidad en un testimonio brindado a un medio de comunicación nacional, ni hasta ahora ha realizado una denuncia ante la justicia), puedan presentar su denuncia al Ministerio Público.



"Asimismo, reafirmamos nuestra disponibilidad para atender a las víctimas de este u otros delitos de pederastia y hacer el proceso de acompañamiento necesario, como manifestación de nuestra activa solidaridad con cada una de ellas", concluye.