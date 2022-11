Jhasmani Torrico fue sentenciado a 8 años y antes advirtió: "Si me condenan, confirman que yo he hecho lo que he querido con este poder judicial”

Previo a ingresar a su audiencia, Jhasmani Torrico, fiel a su estilo, dio una declaración polémica a los medios de Cochabamba: “Si me condenan, confirman que yo he hecho lo que he querido con este poder judicial por más de 22 años”. Además, denunció que bajo torturas lo obligaron a declarar contra jueces y fiscales con la promesa de sobreseer del caso a su esposa.