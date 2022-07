Jhonny: "Que se acabe que los políticos hablen del Censo cuando no lo entienden"

Además, indicó que son los profesionales quienes deben analizar la realización del Censo y su avance mas no así los políticos.

" Que se acabe que los políticos hablen del Censo cuando no lo entienden", dijo Fernández luego de explicar que en la extensa reunión en la que expusieron el plan de trabajo y dieron su propuesta sobre la encuesta. Aseguró que todos coincidieron que lo primero que hay que hacer es despolitizar el tema.

Fernández sostuvo que hay dos temas para analizar, una de ellas son las propuestas de los alcaldes de la capital y la segunda que también hay organismos internacionales que han expresado sus propuestas para el Censo, así mismo ninguna coincidió en el mes o fecha para levantar los datos de población y vivienda en Bolivia. "Para no seguir con la especulación de fecha, mejor es trabajar con los equipos técnicos y de ahí sacar conclusiones eminentemente técnicas para tener un Censo de calidad, sino vamos a estar perdidos", dijo.

Además, señaló que no son los políticos los que deben plantear la solución, sino los técnicos que serán seleccionados para la misión. Añadió que algunos representantes hablan de compensación económica por la postergación del Censo, pero que pese a ello, lo que deberían es pensar en la reactivación económica de sus regiones.

"Un ejemplo, yo como alcalde quiero anunciar a Santa Cruz que hoy he conseguido ya un 100%, 50 millones de dólares para drenaje de la ciudad que empezamos a mediados de agosto a anunciarle a Santa Cruz cómo va ser la construcción", adelantó y agregó que también hay recursos para mejoramiento del área urbana con la construcción de 65 kilómetros de ciclovías que serán financiadas a cinco años de gracia, con el 1,10% más libor.

"Es una ganga, ya lo conseguí, ya está. Eso se va construir y se va a reactivar la economía. L o he expuesto sobre la mesa del presidente, y la propuesta de Santa Cruz, son 16 proyectos importantes para reactivar la economía. Hablamos de proyectos de educación, salud e infraestructura que también obviamente sabemos que el Gobierno pone contraparte o nos ayudará con financiamientos blandos para que así esos recursos lleguen a Santa Cruz y tengamos más dinero para invertir", dijo.

Amonestó que no solo se trata de esperar el Censo, sino que los representantes de cada región del país deben ejecutar obras a pesar de que éste se haya postergado de fecha.

"N o es solo esperar, cruzar los brazos y esperar el Censo. Yo ya estoy trabajando para avanzar en programas y proyectos que nos sirvan a Santa Cruz. Yo estoy proponiendo que hasta este mes de agosto tengamos por lo menos cerrado mil millones de bolivianos en nuevas inversiones para Santa Cruz, y esto no es solo con recursos del a Alcaldía, van a haber recursos de contraparte y van a haber recursos de financiamientos blandos".

Sin embrago, recordó que le solicitó a Arce no solo trabajar en obras, sino que dar prioridad a que la comisión técnica del INE baje primero a Santa Cruz. "La democracia se construye con diálogo y eso es importante ahora. No se puede profundizar sobre el avance del Censo, pero se ha ido aterrizando en algunas cuestionantes y se han ido despejando algunas dudas y las que no, se van a discutir en las regiones, y eso es importante para avanzar".