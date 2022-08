Jhonny se reunió con representantes del INE

“El alcalde ha dicho que el censo debe ser en 2023, pero no ha dicho en mayo, en junio; porque mientras no haya una hoja de ruta basada en trabajo científico no podemos decir que se haga, por ejemplo, en marzo de 2023. Porque, a lo mejor los trabajos previos no están listos para entonces. La posición de alcalde es que el censo se tiene que hacer en 2023 y hasta mayo de 2024 tener los datos”, puntualizó el funcionario en un contacto con el programa Las Comadres que de emite por EL DEBER-Radio.