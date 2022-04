Jorge Richter: "Mestizo es una categoría colonial (...), con un objetivo claro, dominar a la sociedad"

Escucha esta nota aquí

Invitado al programa Las 7 en el 7, que se emite por la Red Bolivia TV, el vocero del Gobierno nacional, Jorge Richter, expuso sus apreciaciones sobre el censo, planificado para el 16 de noviembre de este año.

Además de hablar de los objetivos de este proceso, se refirió al debate generado por las críticas de la oposición, ante la exclusión de la categoría mestizo de la boleta.

Según Richter, el censo se lleva en condiciones metodológicas idóneas, lo que permitiría buena información, útil, y además aseguró que habrá acompañamiento de organismos internacionales con experiencia en el tema.



Para él, hay una constante dentro de los sectores opositores al Gobierno, al bloque social y popular, al MAS. "Esa característica no es otra cosa que trabajar de forma permanente, invalidando una de las políticas nacionales que lleva adelante el Gobierno", dijo, y puso como ejemplo de esa 'tendencia opositora' la polémica por la Ley de Investigación de fortunas ilícitas. "Inmediatamente tergiversaron y atemorizaron a la población, de tal forma que no pudo llevarse adelante.

Dijo que ocurrió lo mismo cuando empezó a combatirse la pandemia y cuando las vacunas llegaron al país. "En esa época se decía que Bolivia tardaría aproximadamente siete años en vacunar a toda su población y hoy estamos bastante protegidos, y con días sin decesos y un nivel de contagio bajo", argumentó.

El vocero manifestó que la intencionalidad de generar un debate respecto del mestizaje solo tiene intención de orden política, "quiere anexarse lo que es la representación política y modificar la actual distribución de curules en la Asamblea Legislativa. No es la primera vez que lo dicen, en 2020, en el Gobierno de facto de Jeanine Áñez intentaron instalar este debate", recordó.



El vocero se aferró a tres artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), los puntos 3, 21 y 30. En el caso del artículo 30, aseveró que define de manera clara qué es un pueblo indígena originario campesino y qué es una nación, señalando características de territorialidad, historicidad, "pero que todos ellos sean anteriores a la llegada de la conquista española. Esto es fundamental porque estamos hablando de identificaciones culturales, de recuperación de nuestra ancestralidad", afirmó.

Richter indicó que la Cepal ya adujo que no es recomendable el uso de conceptos poco precisos como mestizo o moreno, que no dicen nada. "Mestizo es una categoría colonial, el mestizaje se utilizó en la construcción de castas sociales de la colonia, con un objetivo claro, dominar política y económicamente a la sociedad, para privilegio de quien tenía una jerarquía mayor, que era la raza blanca, los españoles. No tiene sentido estadístico ni tiene una utilidad cultural", argumentó.

Dijo que fue en 1900 la última vez que se utilizó esa categoría y que ahora a alguien se le ocurrió reinstalar una categoría de orden colonial, cuando el país ya ha cambiado.



