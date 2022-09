Jorge Richter: “Pensar que un político alce un teléfono y module un fallo judicial tiene mucho misticismo”

“Usted se imagina que, en el país, a simple llamada telefónica de un político se modulan los fallos judiciales , usted cree que eso ocurre en el país de forma generalizada, común y de todos los días, eso no es así”, expresó Richter durante una entrevista con el programa “Influyentes” de EL DEBER Radio.

El vocero no negó que la justicia boliviana sea “un desastre”, es más, dijo que prefería someterse a un acuerdo antes de llegar a un juzgado; sin embargo, sí descartó que la justicia sea manejada a órdenes del oficialismo, pese a que todos los juicios que se abrieron en contra de los dirigentes y militantes del MAS fueron cerrados, archivados o desestimados; y por el contrario, se agudizaron los casos en los que están involucrados los opositores políticos.

“La administración de la justicia no garantiza transparencia, rapidez, no fluye y no da certidumbres de independencia o transparencia u objetividad en sus fallos, eso nadie ha dejado de reconocer, pero lo otro de que un político alce un teléfono y module un fallo, yo creo que eso tiene bastante misticismo que se instala desde la política”, aclaró.