Jorge Tuto Quiroga: “En el país existe una ingobernabilidad política combinada a una crisis económica”

En números redondos, del gas entraron $us 55.000 millones y se los farrearon. De las reservas internacionales que se acumulaban producto de las exportaciones de gas y de minería, se farrearon casi $us 15.000 millones desde el 2014 hacia adelante; no solo las reservas de divisas, sino que desaparecieron los $us 1.000 millones para el Fondo de Industrialización Productiva.

En el Fondo de Protección al Ahorrista había más de $us 400 millones, también desapareció. Para el Encaje Legal estaban contemplados $us 1.300 millones, de los cuales sólo quedan $us 218 millones, pero acaban de decir que serán utilizados. En divisas caímos de $us 13.500 millones a $us 372 millones hasta el 8 de febrero. En un país que estaba prácticamente sin deuda, nos meten en una deuda de $us 30.000 millones, de las cuales $us 13.000 son externas, $us 7.000 con las AFP y $us 10.000 millones con el Banco Central de Bolivia. Si sumamos todo, ç el desfalco masista está por el orden de los $us 100.000 millones, siendo conservador.