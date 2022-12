José Antonio Quiroga: “Es muy probable que se venga una arremetida represiva más dura de parte del Gobierno”

Con lo que dijo el viernes el presidente, ¿borró con el codo lo que hizo su bancada en la Asamblea, llegando a un acuerdo?

Es increíble cómo pervive el talante autoritario y excluyente en ambos sectores del MAS, a pesar de que están muy enfrentados y se hacen denuncias de traición muy complicadas, pero no son muy distintos en una visión autoritaria, que no comprende los acuerdos sociales con sectores que no sean parte de su propio partido y de su entramado de sus corporaciones sociales y literalmente afines al Gobierno. Al Presidente Arce no le costaba nada decir que se ha superado este conflicto, que se han aprendido las lecciones que dejan esta confrontación, y que se van a comprometer a hacer mejor las cosas.