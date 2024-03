José Luis Caballero, comisionado de la CIDH: “En Bolivia tiene que haber menos uso y abuso de la detención preventiva”

El comisionado también hace énfasis en que en Bolivia es necesaria una reforma de la justicia, que el Estado garantice el derecho a la libertad de información, el respeto al trabajo de la prensa y que no se penalice. Caballero habló con EL DEBER.

¿Cómo percibe la CIDH a Bolivia después de su visita in loco de 2023?

En su visita in loco la CIDH se ha entrevistado con el gobernador Fernando Camacho, cuya familia dice que es un preso político. ¿Cómo refleja el informe este caso? ​

El informe de la CIDH no hace consideraciones de carácter individual. Eso que usted me narra significa que la Comisión Interamericana tiene que escuchar a todas las partes, tiene que escuchar a los liderazgos políticos, a las disidencias, a los actores de la sociedad civil, sobre todo a las víctimas y con esa escucha tiene que actuar y actuar con decisión en temas que pueden ser cómodos o incómodos para el Estado. Es un tema que tiene que ser llevar adelante la supervisión que tiene como mandato efectivamente en el sentido de que el Estado da su anuencia para la visita y da colaboración

Es el tercer eje en el informe. El sistema de justicia, viendo todo lo que se dio en la Constitución en materia indígena, agroambiental, en el Tribunal Constitucional, se pueda avanzar en una reforma que ya se había advertido desde 2006 esta situación y que pueda lanzarse como una gran reforma judicial que tiene mucho desde la carrera, la selección, la asignación, hasta la impunidad ante violaciones de derechos humanos, hasta una política en la que todavía subsiste el punitivismo penal que es redituable en términos políticos pero que no responde a un estado constitucional ni democrático de derecho.

Me parece saludable que haya debate sobre el modelo, pero lo que destaca el informe es fortalecer la carreta judicial y la Fiscalía. Es decir, si hay transitoriedad en los jueces y fiscales debe ser con gente solvente. Si hay una elección tiene que ser con gente solvente a partir de las bases de la convocatoria muy claramente explícitas y conforme a la Constitución. No hay en el informe una ruta que permita advertir que la Comisión quiere cambiar el modelo. No. Esa es una cuestión que está en el marco de la organización del Estado.