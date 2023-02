José Luis Camacho Parada: “En 2019 no hubo trato alguno con militares y no hubo golpe”

José Luis Camacho Parada no tiene comunicación constante con su hijo Luis Fernando, el gobernador de Santa Cruz recluido en el penal de Chonchocoro. La poca conexión que tienen es a través de cartas y de mensajes por terceros. El padre de la autoridad agradeció el apoyo que recibió la familia tras la detención del gobernador. Camacho Parada negó que haya pactado con las Fuerzas Armadas (FFAA) durante la crisis de 2019 y está seguro de que en esa época no hubo un golpe de Estado, como lo promociona el Movimiento Al Socialismo (MAS).

¿Cómo afectó a la familia la detención de Luis Fernando Camacho? Permítame matizar. No fue una detención. Fue un secuestro violento y, además, desde nuestro punto de vista, ilegal. El gobernador ya tenía información sobre su posible detención. Pero él como autoridad electa y en ejercicio se negó a abandonar el país. En ese sentido, aunque no sabíamos la fecha, la familia estaba preparada para enfrentar esta arremetida autoritaria. Estamos firmes, conscientes de nuestro compromiso con Santa Cruz, con Bolivia y con la democracia boliviana.

S u hijo lleva más de un mes en la cárcel de Chonchocoro, ¿ha podido hablar con él este último tiempo? Por razones de salud yo no puedo desplazarme hasta La Paz. Recuerde usted que Chonchocoro es una cárcel de máxima seguridad, ubicada en torno a 4.000 metros de altura. Y, por otro lado, el gobernador se encuentra incomunicado por vía telefónica. De tal modo que no he tenido comunicación con él, salvo las escasas misivas que hemos intercambiado.



Lamentablemente el gobierno no ha podido impulsar la unidad en Bolivia. No ha podido impulsar la unidad entre las regiones. No ha podido impulsar la unidad entre las culturas que componen la diversidad tan hermosa de nuestro país. Y no ha podido impulsar la unidad dentro del propio Movimiento Al Socialismo. El gobierno es una máquina sembrado división entre los bolivianos. Ojalá que el presidente recapacite y entienda que los bolivianos no queremos división en ningún plano y lo que queremos es unidad, respeto y democracia.